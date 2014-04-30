版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 20:46 BJT

表格：加拿大3月PPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨2.7%

路透4月30日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大3月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨2.7%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)

总体 +0.4 +1.2 +1.0 +2.7 +2.1 +1.8

扣除石油/煤炭 +0.5 +0.8 +0.8 +2.2 +1.7 +1.5

注：分析师原本预期3月PPI较前月上升0.5%。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐