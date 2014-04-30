表格：加拿大3月PPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨2.7%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透4月30日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大3月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨2.7%。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)
总体 +0.4 +1.2 +1.0 +2.7 +2.1 +1.8
扣除石油/煤炭 +0.5 +0.8 +0.8 +2.2 +1.7 +1.5
注：分析师原本预期3月PPI较前月上升0.5%。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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