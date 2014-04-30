中国政策：将采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构--国务院

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国国务院常务会议周三决定，目前中国外贸形势严峻复杂，外贸发展不仅对稳增长、保就业至关重要，将部署有关工作支持外贸稳定增长和优化结构,并推出新措施保证高校毕业生就业。
中国政府网刊登新闻稿称，将扶持服务贸易发展，扩大服务进出口，优化外贸结构。支持进口先进技术设备、关键零部件，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。
国务院称，将进一步减少出口商检商品种类，全面推进“一次申报、一次查验、一次放行”。清理中介服务和收费，规范进出口秩序，提高贸易便利化水平。
此外，为增强企业竞争力，国务院将鼓励开展品牌、技术和生产线等并购。加快跨境电子商务发展，积极推进贸易平台和国际营销网络建设。坚决防止恶性竞争。加强贸易摩擦应对。
会议称，国务院将进一步加快出口退税进度，保证及时足额退税。适时扩大融资租赁货物出口退税试点范围。采取综合措施，支持中国装备“走出去”。
会议强调，国务院将加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面，加大对品牌产品、小微企业等的支持力度。鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增加短期出口信用保险经营主体，改善融资服务。
会议还指出，今年高校毕业生人数为历年来最多，将推出新措施缓解进一步加大的就业压力。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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