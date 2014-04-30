马来西亚期市：棕榈油跌至三周低点附近，连续第二个月下滑

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透吉隆坡4月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至三周低点附近，追随海外豆油市场动荡的走势，不过出口需求小升给市场带来了一些支撑。
船货调查机构Intertek Testing Services公布，马来西亚4月棕榈油出口较上月增加1.3%，至1,220,882吨，因中国和印度进口增加，抵消了欧洲进口的下滑。
但市场参与者表示，价格要上涨需要需求以更快的速度增长。本月棕榈油累计下滑0.4%，为连续第二月下滑。
一家外国经纪商的交易员说：“我认为人们还没有确信有需求...需求至少要增长10%，才会进一步拉高市场。”
指标7月棕榈油合约 尾盘一度下跌至2,615马币(林吉特)的4月11日以来最低，盘终收低0.5%，报每吨2,622马币。
总成交量为36,572口，高于35,000口的平均水平。
路透分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油或跌至每吨2,612马币的态势未变。他表示短期的目标是4月21日低点2,612马币，若跌破将继续跌至2,572马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译