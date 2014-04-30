马来西亚期市：棕榈油跌至三周低点附近，连续第二个月下滑

路透吉隆坡4月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至三周低点附近，追随海外豆油市场动荡的走势，不过出口需求小升给市场带来了一些支撑。

船货调查机构Intertek Testing Services公布，马来西亚4月棕榈油出口较上月增加1.3%，至1,220,882吨，因中国和印度进口增加，抵消了欧洲进口的下滑。

但市场参与者表示，价格要上涨需要需求以更快的速度增长。本月棕榈油累计下滑0.4%，为连续第二月下滑。

一家外国经纪商的交易员说：“我认为人们还没有确信有需求...需求至少要增长10%，才会进一步拉高市场。”

指标7月棕榈油合约 尾盘一度下跌至2,615马币(林吉特)的4月11日以来最低，盘终收低0.5%，报每吨2,622马币。

总成交量为36,572口，高于35,000口的平均水平。

路透分析师王涛称，技术面显示，马来西亚棕榈油或跌至每吨2,612马币的态势未变。他表示短期的目标是4月21日低点2,612马币，若跌破将继续跌至2,572马币。(完)

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