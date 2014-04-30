东南亚股市：悉数上涨，马来西亚股市触及四个月高点

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
媒体公司Astro Malaysia Holdings Bhd 以4.1%的涨幅领涨；DiGi.Com Bhd 劲扬2.8%。
新加坡股市从两周低位反弹，此前该国两家最大的银行录得创纪录且超过预期的获利。海峡时报指数 上涨0.8%，上日曾跌至4月14日以来最低水准。
大华银行 、星展银行 和华侨银行 回吐稍早涨幅，之前星展银行和华侨银行公布获利超过预估。大华银行在收市后公布了第一季获利。
印尼股市 上涨0.4%。泰国股市 上升0.2%。
菲律宾股市 连续第二天上涨，录得1.1%的涨幅，受助于Megaworld 的涨势。
东南亚六国股市周四将因公共假日休市。越南股市周三休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 418.91 1.50 +0.36 +7.86 388.37
新加坡 3264.71 26.97 +0.83 +3.07 3167.43
马来西亚 1871.52 12.18 +0.66 +0.24 1866.96
泰国 1414.94 2.61 +0.18 +8.95 1298.71
印尼 4840.15 20.47 +0.42 +13.24 4274.18
菲律宾 6707.91 71.46 +1.08 +13.89 5889.83
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译