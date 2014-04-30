版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 19:25 BJT

东南亚股市：悉数上涨，马来西亚股市触及四个月高点

媒体公司Astro Malaysia Holdings Bhd 以4.1%的涨幅领涨；DiGi.Com Bhd 劲扬2.8%。

新加坡股市从两周低位反弹，此前该国两家最大的银行录得创纪录且超过预期的获利。海峡时报指数 上涨0.8%，上日曾跌至4月14日以来最低水准。

大华银行 、星展银行 和华侨银行 回吐稍早涨幅，之前星展银行和华侨银行公布获利超过预估。大华银行在收市后公布了第一季获利。

印尼股市 上涨0.4%。泰国股市 上升0.2%。

菲律宾股市 连续第二天上涨，录得1.1%的涨幅，受助于Megaworld 的涨势。

东南亚六国股市周四将因公共假日休市。越南股市周三休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 418.91 1.50 +0.36 +7.86 388.37

新加坡 3264.71 26.97 +0.83 +3.07 3167.43

马来西亚 1871.52 12.18 +0.66 +0.24 1866.96

泰国 1414.94 2.61 +0.18 +8.95 1298.71

印尼 4840.15 20.47 +0.42 +13.24 4274.18

菲律宾 6707.91 71.46 +1.08 +13.89 5889.83

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐