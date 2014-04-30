美国数据：上周房屋抵押贷款申请降至2000年12月以来最低--MBA

路透纽约4月30日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请降至2000年12月以来最低，购房贷款和再融资申请均减少。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月25日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下滑5.9%至333.2，这是2000年12月以来的最低。

MBA首席经济学家Mike Fratantoni说：“购房贷款申请量仍旧低迷，尽管其他数据显示经济增速在加快。较高利率、新规定和紧张的库存，都令春季成为近些年来最为疲弱的季节。”

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑6.9%。购房贷款申请指数下降4.4%。

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30年期固息抵押贷款利率平均为4.49%，与一周前持平。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)