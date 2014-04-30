中国证券：QFII额度4月净增8.4亿美元，RQFII额度增151亿元--外管局

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据，截至4月30日，已有242家QFII(合格境外机构投资者)合计获批544.18亿美元的投资额度，较上月底净增8.4亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度4月底总额度已达2,156亿元。
而合格境内机构投资者(QDII)额度4月较上月底减少123亿美元，共有120家QDII累计获得742.93亿美元额度。
4月，华盛顿大学首次获得共计0.5亿美元QFII额度，中信证券国际投资管理（香港）有限公司、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、南山人寿保险股份有限公司分别获批增加2亿美元，预知投资管理公司获批增加1亿美元、群益证券投资信托股份有限公司获批增加0.5亿美元、得克萨斯大学体系董事会增加0.50亿美元。
而汇丰环球投资管理（香港）有限公司则减少0.1亿美元，使其持有额度减至4.12亿美元。
在RQFII额度方面，南方东英资产管理有限公司在4月份分两次获批增加35亿元额度，申银万国（香港）有限公司、建银国际资产管理有限公司、农银国际资产管理有限公司分别获批增加15亿元额度，大成国际资产管理有限公司、国投瑞银资产管理（香港）有限公司、国泰君安金融控股有限公司、广发控股（香港）有限公司、泰康资产管理（香港）有限公司分别获批增加10亿元额度、未来资产环球投资（香港）有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司分别获批增加8亿元额度，惠理基金管理香港有限公司获批增加5亿元额度。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译