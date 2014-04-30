版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 19:55 BJT

中国证券：QFII额度4月净增8.4亿美元，RQFII额度增151亿元--外管局

路透北京4月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据，截至4月30日，已有242家QFII(合格境外机构投资者)合计获批544.18亿美元的投资额度，较上月底净增8.4亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度4月底总额度已达2,156亿元。

而合格境内机构投资者(QDII)额度4月较上月底减少123亿美元，共有120家QDII累计获得742.93亿美元额度。

　　4月，华盛顿大学首次获得共计0.5亿美元QFII额度，中信证券国际投资管理（香港）有限公司、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、南山人寿保险股份有限公司分别获批增加2亿美元，预知投资管理公司获批增加1亿美元、群益证券投资信托股份有限公司获批增加0.5亿美元、得克萨斯大学体系董事会增加0.50亿美元。

而汇丰环球投资管理（香港）有限公司则减少0.1亿美元，使其持有额度减至4.12亿美元。

在RQFII额度方面，南方东英资产管理有限公司在4月份分两次获批增加35亿元额度，申银万国（香港）有限公司、建银国际资产管理有限公司、农银国际资产管理有限公司分别获批增加15亿元额度，大成国际资产管理有限公司、国投瑞银资产管理（香港）有限公司、国泰君安金融控股有限公司、广发控股（香港）有限公司、泰康资产管理（香港）有限公司分别获批增加10亿元额度、未来资产环球投资（香港）有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司分别获批增加8亿元额度，惠理基金管理香港有限公司获批增加5亿元额度。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐