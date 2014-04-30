西班牙经济：政府将2014年经济增速预估从0.7%上调至1.2%

路透马德里4月30日 - 西班牙周三表示，2014年该国经济将增长1.2%，上修了此前增长0.7%的预估。而今年的赤字将减至GDP的5.5%，失业率到年底时料会降至24.9%。

西班牙经济部长德金多斯表示，未来三年经济增速将加快，2015年、2016年和2017年料分别为增长1.8%、2.3%和3.0%。

西班牙财政部长Cristobal Montoro表示，今年赤字将减至GDP的5.5%，超过欧洲同意的目标5.8%，年底时债务/GDP之比将为99.5%。(完)