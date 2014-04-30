西班牙经济：政府将2014年经济增速预估从0.7%上调至1.2%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透马德里4月30日 - 西班牙周三表示，2014年该国经济将增长1.2%，上修了此前增长0.7%的预估。而今年的赤字将减至GDP的5.5%，失业率到年底时料会降至24.9%。
西班牙经济部长德金多斯表示，未来三年经济增速将加快，2015年、2016年和2017年料分别为增长1.8%、2.3%和3.0%。
西班牙财政部长Cristobal Montoro表示，今年赤字将减至GDP的5.5%，超过欧洲同意的目标5.8%，年底时债务/GDP之比将为99.5%。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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