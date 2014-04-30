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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 19:48 BJT

国际油市：印尼需求支撑柴油裂解价差，但交易商不看好短期前景

路透首尔4月30日 - 亚洲柴油裂解价差周三上涨0.22美元，至两个交易日高位每桶17.96美元，印尼需求提供少量支持。

印尼Pertamina正在寻求40万桶含硫量0.35%的柴油，船期为5月。此次标购将在5月2日关闭，有效期截至5月5日。

不过，交易商预计柴油裂解价差上涨趋势将不会持续太久，因需求保持在低位，而且船货运出亚洲的可能性不高。

“上周美国套利窗口曾经暂时打开，但现在又再度关闭了。”一位交易员称。

一份路透调查显示，美国馏分油库存预计上周增加60万桶，达到1.125亿桶。

根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，截至4月30日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加36.7万桶至五周高位1,111.9万桶，因受北亚国家供应推动。

肯尼亚上周透过4月24日关闭的标购买入约51.7万吨柴油、航煤和汽油，船期为5月到6月。

BP从维多公司买进10万桶航煤，船期为5月21-25日，离岸价格(FOB)为每桶较中东报价升水1.20美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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