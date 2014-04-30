国际油市：印尼需求支撑柴油裂解价差，但交易商不看好短期前景

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透首尔4月30日 - 亚洲柴油裂解价差周三上涨0.22美元，至两个交易日高位每桶17.96美元，印尼需求提供少量支持。
印尼Pertamina正在寻求40万桶含硫量0.35%的柴油，船期为5月。此次标购将在5月2日关闭，有效期截至5月5日。
不过，交易商预计柴油裂解价差上涨趋势将不会持续太久，因需求保持在低位，而且船货运出亚洲的可能性不高。
“上周美国套利窗口曾经暂时打开，但现在又再度关闭了。”一位交易员称。
一份路透调查显示，美国馏分油库存预计上周增加60万桶，达到1.125亿桶。
根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，截至4月30日当周，新加坡岸上中质馏分油库存增加36.7万桶至五周高位1,111.9万桶，因受北亚国家供应推动。
肯尼亚上周透过4月24日关闭的标购买入约51.7万吨柴油、航煤和汽油，船期为5月到6月。
BP从维多公司买进10万桶航煤，船期为5月21-25日，离岸价格(FOB)为每桶较中东报价升水1.20美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译