国际油市：石脑油和汽油裂解价差均基本持平

路透新加坡4月30日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差均大致持平，分别报每吨149.48美元和每桶8.63美元，五一劳动节前新加坡现货交易停滞。

不过台塑通过周二的招标，要买入6月上半月公开规格石脑油。招标一直到5月2日有效。

但一些交易员预计，到麦寮的船货升水将达到C&F价每吨较日本报价升水15-17美元，为2013年3月来台湾地区的最高。

基本面坚挺，因买家仍无法获得价格可承受的液化石油气。

印度的Reliance Industries出售3.5万吨5月上半月重质石脑油，交易员表示价格为FOB价较中东报价升水在20-30美元区间的高档。

印度斯坦石油公司(HPCL)向维多出售约2万吨船期为5月5-11日的石脑油，交易员称升水据说在每吨20美元左右。(完)

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