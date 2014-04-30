国际油市：石脑油和汽油裂解价差均基本持平

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透新加坡4月30日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差均大致持平，分别报每吨149.48美元和每桶8.63美元，五一劳动节前新加坡现货交易停滞。
不过台塑通过周二的招标，要买入6月上半月公开规格石脑油。招标一直到5月2日有效。
但一些交易员预计，到麦寮的船货升水将达到C&F价每吨较日本报价升水15-17美元，为2013年3月来台湾地区的最高。
基本面坚挺，因买家仍无法获得价格可承受的液化石油气。
印度的Reliance Industries出售3.5万吨5月上半月重质石脑油，交易员表示价格为FOB价较中东报价升水在20-30美元区间的高档。
印度斯坦石油公司(HPCL)向维多出售约2万吨船期为5月5-11日的石脑油，交易员称升水据说在每吨20美元左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译