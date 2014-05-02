更正-国际油市：石脑油和汽油裂解价差均基本持平(4月30日)

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(更正：因英文有误，改正第五段的石脑油品级)
路透新加坡4月30日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差均大致持平，分别报每吨149.48美元和每桶8.63美元，五一劳动节前新加坡现货交易停滞。
不过台塑通过周二的招标，要买入6月上半月公开规格石脑油。招标一直到5月2日有效。
但一些交易员预计，到麦寮的船货升水将达到C&F价每吨较日本报价升水15-17美元，为2013年3月来台湾地区的最高。
基本面坚挺，因买家仍无法获得价格可承受的液化石油气。
印度的Reliance Industries出售3.5万吨5月下半月石化级石脑油，交易员表示价格为FOB价较中东报价升水在20-30美元区间的高档。
印度斯坦石油公司(HPCL)向维多出售约2万吨船期为5月5-11日的石脑油，交易员称升水据说在每吨20美元左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)