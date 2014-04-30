《即时观点》美国第一季GDP仅增长0.1%，4月民间就业增加22万

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
关于ADP就业数据
WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师MARK VITNER：
我们看到就业增长自冬季以后回升。我们对周五的非农就业数据持乐观预期。但昨日经济谘商会的消费者信心数据中的就业指标不支持强劲的4月非农就业数据。我认为美联储不会根据最近的就业数据发出任何升息暗示。我们必须看到未来几个月比较强劲的数据。整体就业增长情况不会有太大变化，但就业质量将好于以往，这有利于整体薪资增长。
市场反应：
股市：美国股指期货走低。
债市：美国公债价格普遍上涨，但长期公债下跌3/32。
汇市：美元指数走低。(完)
(编译/审校 张涛/王洋/洪曦)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。