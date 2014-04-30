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债券 | 2014年 4月 30日 星期三 21:30 BJT

《即时观点》美国第一季GDP仅增长0.1%，4月民间就业增加22万

关于ADP就业数据

WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师MARK VITNER：

我们看到就业增长自冬季以后回升。我们对周五的非农就业数据持乐观预期。但昨日经济谘商会的消费者信心数据中的就业指标不支持强劲的4月非农就业数据。我认为美联储不会根据最近的就业数据发出任何升息暗示。我们必须看到未来几个月比较强劲的数据。整体就业增长情况不会有太大变化，但就业质量将好于以往，这有利于整体薪资增长。

市场反应：

股市：美国股指期货走低。

债市：美国公债价格普遍上涨，但长期公债下跌3/32。

汇市：美元指数走低。(完)

(编译/审校 张涛/王洋/洪曦)
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