《即时观点》美国第一季GDP仅增长0.1%，4月民间就业增加22万

我们看到就业增长自冬季以后回升。我们对周五的非农就业数据持乐观预期。但昨日经济谘商会的消费者信心数据中的就业指标不支持强劲的4月非农就业数据。我认为美联储不会根据最近的就业数据发出任何升息暗示。我们必须看到未来几个月比较强劲的数据。整体就业增长情况不会有太大变化，但就业质量将好于以往，这有利于整体薪资增长。