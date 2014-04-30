国际油市：380-cst燃料油贴水走阔，因库存高企

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透新加坡4月30日 - 指标380-cst燃料油贴水周三走阔至每吨4美元，上日为贴水2.95美元，反映出库存高企。
官方数据显示，截至4月30日，新加坡岸上燃料油库存增加10%至2,238.1万桶，接近七个半月高位。
日本B和C类燃料油的消费量下滑，但汽油、航煤和煤油的需求走高，帮助抵消了相关影响，并帮助该国3月整体油品销售较上年同期增长4.8%。
亚洲和俄罗斯炼厂维护未能提升燃料油人气。不过一些交易商希望亚洲的需求能够与全球经济同步改善。
巴基斯坦寻求65万吨高含硫量的燃料油，船期为6-8月；另外该国也在寻购24万吨低含硫量的燃料油，船期同上，标购将在5月30日关闭，有效期截止到6月10日。
Mercuria向Brightoil售出两批各4万吨380-cst燃料油船货，离岸价格(FOB)较新加坡报价每吨贴水4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译