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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 21:44 BJT

国际油市：380-cst燃料油贴水走阔，因库存高企

路透新加坡4月30日 - 指标380-cst燃料油贴水周三走阔至每吨4美元，上日为贴水2.95美元，反映出库存高企。

官方数据显示，截至4月30日，新加坡岸上燃料油库存增加10%至2,238.1万桶，接近七个半月高位。

日本B和C类燃料油的消费量下滑，但汽油、航煤和煤油的需求走高，帮助抵消了相关影响，并帮助该国3月整体油品销售较上年同期增长4.8%。

亚洲和俄罗斯炼厂维护未能提升燃料油人气。不过一些交易商希望亚洲的需求能够与全球经济同步改善。

巴基斯坦寻求65万吨高含硫量的燃料油，船期为6-8月；另外该国也在寻购24万吨低含硫量的燃料油，船期同上，标购将在5月30日关闭，有效期截止到6月10日。

Mercuria向Brightoil售出两批各4万吨380-cst燃料油船货，离岸价格(FOB)较新加坡报价每吨贴水4美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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