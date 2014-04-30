英国金融市场：英镑兑美元上涨，因美国经济增长逊于预期

路透伦敦4月30日 - 英镑兑美元周三升至四年半新高，之前公布的数据显示美国第一季经济仅略微增长，和强劲的英国经济增长形成对比。

英镑兑欧元短暂触及两个月高位，之前报告显示欧元区通胀依然迟滞，但市场认为通胀还没低到促使欧洲央行放宽政策的水平，英镑回吐升幅。

不过，投资者对英镑的信心仍然强劲，英镑兑美元本月势将录得1.2的升幅，兑欧元将上涨0.5%。

市场研究机构GfK周三公布的调查显示，英国4月消费者信心进一步提高，创2007年6月以来高点。英国4月消费者信心指数升至负3，为2007年6月以来最高(路透调查为负4)，3月为负5。

周二，英国官方报告显示英国第一季GDP较前季成长0.8%，去年第四季按季增长0.7%，令第一季经济同比成长3.1%.

英镑兑美元 攀升至1.6869美元的四年半高位，因数据显示美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.1%，为2012年第四季以来最弱后，美元 骤降。

分析师原本预期美国第一季经济增长1.2%，且数据加强了对美联储不急于升息的观点。美联储在周三稍后结束为期两日会议，预料将公布缩减月度购债规模。

欧元区4月通胀年率为0.7%，高于3月的0.5%，但低于预估的0.8%，在这数据公布后，欧元兑英镑 立即挫跌至0.81955英镑。

之后欧元反弹至0.8225英镑，上涨0.2%。

不过，10年期英债/德债 收益率差仍在119个基点以上，为1998年来最高，显示保持欧元在较高水平的动能犹在。

英债日内基本持平，在令人失望的美国经济数据公布后，抹去稍早的跌幅。

10年期英债收益率 尾盘下跌0.5个基点，报2.675%，在美国数据后一度触及2.715%的日内高位。(完)

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