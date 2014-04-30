欧元债市：欧债上涨，受疲弱的美国GDP数据提振

* 美国和欧元区数据令欧债交投震荡

* 欧元区通胀上升至0.7%，低于预期

* 策略师称欧洲央行不太可能马上放宽政策

路透伦敦4月30日 - 欧元区公债价格周三上涨，之前美国公布第一季经济增长远逊于预期，欧债交投震荡，因欧洲经济数据良莠不齐。

欧债扭转稍早的升势，此前欧元区通胀数据降低了对欧洲央行需要马上放宽货币政策的预期。

但美国数据显示第一季经济仅成长0.1%，为2012年第四季来最慢，且低于预期的成长1.2%，这令欧债的跌势稍纵即逝。

10年期德债 收益率下跌3个基点，报1.47%，接近九个半月低位。

西班牙 和意大利公债 收益率下滑5个基点，分别报3.02%和3.07%，其他各评等的欧债收益率也下跌。

美联储在周三稍后结束为期两日会议后，预期将保持持续缩减购债的策略。策略师表示，预期美联储不会提供升息的进一步指引。

欧盟统计局周三表示，欧元区18国4月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨0.7%，高过3月创下的2009年末以来最小涨幅0.5%。路透调查的分析师原本估计4月通胀率为0.8%。 在数据公布后，德国10年期公债收益率升至最高1.52%。(完)

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