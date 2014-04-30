美国FED:宣布进一步缩减购债规模，对经济前景充满信心

路透华盛顿4月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。

美联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。

美联储在结束为期两天的政策会议后表示，美国经济“将以温和步伐扩张，就业市场状况将继续逐步改善”--与上月政策声明中的措辞一致。

美联储声明称，近期的信息“显示，经济活动在冬季部分受恶劣天气状况拖累放缓后最近开始反弹。”

美联储在过去四次会议上累积削减购债规模400亿美元。

美联储此次会议没有给出新的利率指引。联储曾表示，将在购债计划结束后相当长一段时间内保持指标利率在0-0.25%，联储在周三的声明中继续沿用了上述措辞。

美联储称，将把每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模各缩减50亿美元，至250亿和200亿美元。

美联储表示，家庭支出看来正以更快速度成长，企业固定投资小幅下滑。重申通胀低于目标，但预期稳定，将密切监控。

美联储重申，在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时将评估向2%通胀以及最大就业目标的实现和预期进展，即便就业和通胀接近符合目标水准，仍可能在较长期维持联邦基金利率低于正常水准。如果数据显示就业市场进一步改善，通胀升向目标，将可能以审慎的步伐进一步缩减资产购买规模。

美联储还重申，购买资产不是在预先设定的进程，仍将取决于前景以及对购买资产功效和成本的评估。(完)