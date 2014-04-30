纽约期市：阿拉比卡咖啡期货回落，商业买盘提振可可期货

路透纽约/伦敦4月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三在交投清淡中下跌，因投资者对上日价格急升5%的涨势获利了结，而可可受商业买盘提振上涨。

ICE原糖也上涨，但远低于日内高位，之前一份利空原糖价格的巴西出产数据出炉，而交易商焦点放在今日稍后到期的5月合约。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌6.05美分，或2.9%，报每磅2.0585美元，盘中低见2.02美元。次月合约本月上涨14.4%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收高29美元，或1.4%，报每吨2,168美元。

ICE-7月可可期货 收高29美元，或1%，报每吨2,980美元。Liffe-7月可可期货 涨7英镑，或0.4%，收报每吨1,848英镑。

ICE-5月原糖期货 升0.20美分，或1.2%，收报每磅17.24美元。该合约在今日稍晚到期。7月原糖期货 涨0.15美分，或0.9%，收报每磅17.72美元。

Liffe-8月白糖期货 收高3.80美元，或0.8%，报每吨477.20美元。

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)