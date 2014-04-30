芝加哥期市：小麦期货上涨，因报告显示堪萨斯州农田作物状况糟糕

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月30日 - 美国小麦期货周三上涨，交易商表示，因报告显示堪萨斯州小麦作物生长状况不佳。
小麦质量委员会在堪萨斯州年度作物巡察中发现，该州北部小麦收成前景为13年来最差。
堪萨斯州西南部的收成前景和上年同期基本一玫，但需要降雨，才能使小麦收成达到最大潜力。
分析师预期，周四上午公布的美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作小麦15-35万吨，出口销售新作小麦25-45万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)指标5月软红冬麦 收高5美分，报7.13美元。
今日CBOT小麦预估成交量为97,831口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。