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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨，因报告显示堪萨斯州农田作物状况糟糕

路透芝加哥4月30日 - 美国小麦期货周三上涨，交易商表示，因报告显示堪萨斯州小麦作物生长状况不佳。

小麦质量委员会在堪萨斯州年度作物巡察中发现，该州北部小麦收成前景为13年来最差。

堪萨斯州西南部的收成前景和上年同期基本一玫，但需要降雨，才能使小麦收成达到最大潜力。

分析师预期，周四上午公布的美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作小麦15-35万吨，出口销售新作小麦25-45万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)指标5月软红冬麦 收高5美分，报7.13美元。

今日CBOT小麦预估成交量为97,831口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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