芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，但近月合约上涨

路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收低，交易商表示，因四天连涨后有温和的获利了结卖盘。

美国大豆出口需求疲弱也打压大豆价格。

尽管多数大豆合约收低，但CBOT-5月大豆合约 收高6-3/4美分，报15.30-3/4美元。该合约在盘中攀升至去年7月12日来最高。5月合约目前已进入交割期，交投清淡。

分析师预期，周四上午公布的美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作大豆-25至10万吨，出口销售新作大豆25至45万吨。

原油价格走弱打压豆油期货。

5月豆粕合约 收高4美元，报每短吨503.9美元。5月豆油合约 跌0.89美分，报41.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为129,644口，豆粕为54,612口，豆油为94,630口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)