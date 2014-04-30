芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，但近月合约上涨

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
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路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收低，交易商表示，因四天连涨后有温和的获利了结卖盘。
美国大豆出口需求疲弱也打压大豆价格。
尽管多数大豆合约收低，但CBOT-5月大豆合约 收高6-3/4美分，报15.30-3/4美元。该合约在盘中攀升至去年7月12日来最高。5月合约目前已进入交割期，交投清淡。
分析师预期，周四上午公布的美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作大豆-25至10万吨，出口销售新作大豆25至45万吨。
原油价格走弱打压豆油期货。
5月豆粕合约 收高4美元，报每短吨503.9美元。5月豆油合约 跌0.89美分，报41.88美分。
今日CBOT大豆预估成交量为129,644口，豆粕为54,612口，豆油为94,630口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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