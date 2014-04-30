全球金市：金价小跌，此前美联储宣布继续缩减刺激计划

* 美联储政策声明没有意外，打压黄金买盘

* 美联储连续第四个月缩减月度购债规模

路透纽约/伦敦4月30日 - 金价周三下跌，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布将月度购债规模再次缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心，令原本预计美联储将放慢缩减购债步伐的投资者失望。

美联储在结束为期两天的政策会议后表示，美国经济“将以温和步伐扩张，就业市场状况将继续逐步改善”--与上月政策声明中的措辞一致。

美联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。

“市场广泛预期，美联储将再次缩减购债100亿美元，” RJ O'Brien市场策略师Dan Walsh表示。

不过，交易商称，最新的美联储政策声明没有意外，使金市投资者感到沮丧。一些黄金投资人原本希望美联储因经济的不确定性放慢缩减刺激计划的步伐。

1826 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,290.70美元。

美国6月期金 收跌0.40美元，报每盎司1,295.90美元。

美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.1%，为2012年第四季以来最弱(预估为增长1.2%)，第四季为增长2.6%。

现货银 下跌2.1%，报每盎司19.07美元。现货铂金 下滑0.4%，报每盎司1,419.24美元。现货钯金 小涨0.5%，报每盎司806.22美元。 ----------------------------1826 GMT---------------------------------

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结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1295.90 -0.40 0.0 1284.90 1298.40 128,229 COMEX白银期货 19.119 -0.369 -1.9 19.025 19.450 2,693 COMEX铂金期货 1427.90 -3.50 -0.2 1419.70 1431.20 6,856 COMEX钯金期货 812.50 4.60 0.6 798.50 812.75 4,517 现货金 1290.76 -5.22 -0.4 1286.10 1297.40 现货银 19.070 -0.400 -2.1 19.070 19.470 现货铂金 1419.24 -6.06 -0.4 1420.50 1427.80 现货钯金 806.22 3.72 0.5 799.50 811.00(完)

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