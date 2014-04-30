美国股市: 道琼工业指数收高0.27%，Nasdaq指数上升0.27%

路透纽约4月30日 - 美国股市周三上涨，道指创下新的纪录最高收位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布再次缩减月度购债规模时，表示对美国经济前景充满信心。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高45.47点，或0.27%，至16,580.84点；标准普尔500指数 收高5.62点，或0.3%，至1,883.95点；Nasdaq指数 上升11.013点，或0.27%，至4,114.556点。

本月，道指升0.7%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数下跌2%。(完)