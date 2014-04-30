美国股市: 道琼工业指数收高0.27%，Nasdaq指数上升0.27%

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透纽约4月30日 - 美国股市周三上涨，道指创下新的纪录最高收位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布再次缩减月度购债规模时，表示对美国经济前景充满信心。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高45.47点，或0.27%，至16,580.84点；标准普尔500指数 收高5.62点，或0.3%，至1,883.95点；Nasdaq指数 上升11.013点，或0.27%，至4,114.556点。
本月，道指升0.7%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数下跌2%。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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