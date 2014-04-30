美国股市：道指触及纪录收盘高位，因美联储对经济前景充满信心

* 美联储缩减月度购债规模，一如市场预期

* 道指和标普500指数本月上涨，但Nasdaq指数下跌2%

* 推特触及盘中纪录低位，eBay回落，两家公司上日公布了业绩

* 道指、标普500指数和Nasdaq指数均上涨0.3%

路透纽约4月30日 - 美国股市周三上涨，道指触及纪录收盘高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)再次缩减月度购债规模，显示其对美国经济前景充满信心。

投资者没有理会美国第一季经济增长疲弱的数据，该数据显示严寒冬季拖累出口和投资支出。

本月，道指升0.7%，标普500指数上涨0.6%，Nasdaq指数下跌2%，因科技和生物科技“动能股”过去数周遭大举抛售。

美联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，一如市场预期。如保持目前的缩减速度，美联储将最早在今年10月结束购债计划。

分析师表示，美联储未受首季低迷成长数据的影响再度缩减购债规模，巩固了天气拖累经济表现的看法。

“美联储看到经济活动在冬季放缓后有所提速，＂Schaeffer's Investment Research资深股市分析师Joe Bell说。

标普500指数10大类股中有九种收高，对经济反应敏感的标普材料类指数 领升，上涨0.8%。艾克森美孚 (Exxon Mobil) 涨0.9%，报102.41美元，领涨标普500指数。

道琼工业指数 收高45.47点，或0.27%，至16,580.84点，创下纪录收盘高位。

标准普尔500指数 收高5.62点，或0.3%，至1,883.95点；Nasdaq指数 上升11.013点，或0.27%，至4,114.556点。

在美联储公布政策声明后，美股最初大致持稳，但之后很快升至日内高位。

EBay 是对标普500指数和Nasdaq指数拖累最大的个股之一，股价急挫5%，收报51.83美元，上日该公司预计，本季获利将低于预期。

推特 劲跌8.6%，收报38.97美元，盘中触及纪录低位37.25美元，上日推特公布用户和使用量增长乏善可陈。