国际油市：布兰特原油盘中跌穿108美元，因供应前景强劲

路透纽约/伦敦4月30日 - 布兰特原油周三一度跌穿108美元，因供应前景强劲，美国上周原油库存升至纪录高位，且交易商预计利比亚出口增加。

RBOB汽油期货可能录得逾六周来最大单日跌幅，领跌能源市场，因上周美国汽油和馏分油库存增幅超过预期。

能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加170万桶，至略低于4亿桶，此为EIA自1982年开始编制库存数据以来的最高水平。

尽管原油库存增幅低于分析师预期，但交易商称，部分成品油库存高于预期扶助保持市场的看空基调。

美国首季经济增长远低于预期，也向油价施压。美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.1%，为2012年第四季以来最弱(预估为增长1.2%)，第四季为增长2.6%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加22万人，高于分析师预期的21万，为11月以来最高水平。3月增幅从19.1万上修至20.9万人。该数据扶助缓和了对经济的负面看法。

油市对美联储政策声明无甚反应。美国联邦储备理事会(FED/美联储)在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致。

布兰特原油收低0.91美元，或0.84%，报每桶108.07美元。

美国原油期货收低1.54美元，或1.52%，报每桶99.74美元。

美国5月RBOB汽油期货 在周三稍后到期前下跌2%，报每加仑3.00美元，收报每加仑2.9644美元。5月取暖油期货 盘中下跌约1.3%，报每加仑2.9308美元，收报每加仑2.9349美元。该合约也在周三到期。(完)

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