加拿大股市：升至近六年高位，受美联储声明提振

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多4月30日 - 加拿大股市主要指数周三升约六年来最高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，对美国经济前景有信心。
加拿大股市主要指数连升第10个月，本年迄今上涨7.6%。
美联储周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。
联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高68.76点，或0.47%，报14,651.87点。10大类股中七类上扬。金融股升0.9%，能源股下跌0.6%。(完)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。