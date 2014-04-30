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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 05:54 BJT

加拿大股市：升至近六年高位，受美联储声明提振

路透多伦多4月30日 - 加拿大股市主要指数周三升约六年来最高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，对美国经济前景有信心。

加拿大股市主要指数连升第10个月，本年迄今上涨7.6%。

美联储周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。

联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高68.76点，或0.47%，报14,651.87点。10大类股中七类上扬。金融股升0.9%，能源股下跌0.6%。(完)
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