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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 22:14 BJT

美国数据：ISM-4月制造业指数上升至54.9，预估为54.3

路透纽约5月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，4月制造业活动增长连续第三个月加速，受助于就业增长反弹。

美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数升至54.9，为12月以来最高，3月为53.7。

4月数据略高于路透访问分析师预期的54.3，但仍低于11月触及的2011年4月以来最高57。

数据高于50表明制造业扩张。

就业分项指数反弹，从3月触及的2013年6月来最低51.1跳增至54.7，增幅超过预期。分析师原本预期4月就业分项指数为52.8。

4月前瞻性指标新订单分项指数持平在55.1。制造业生产分项指数小幅下滑至55.7，3月为55.9。(完)

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(编译 母红；审校 利棣儿)
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