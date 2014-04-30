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货币新闻 | 2014年 5月 1日 星期四 07:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.80 -0.75 -1.54 4370983

搜狐 55.17 -0.45 -0.81 997366

网易 68.09 -1.37 -1.97 431643

百度 153.85 -1.30 -0.84 4178495

台湾

台湾积体电路 20.10 +0.00 +0.00 4513677

联电 2.18 +0.05 +2.35 426684

日月光 5.91 +0.11 +1.90 105565

硅品精密 7.42 +0.25 +3.49 1528474

和信超媒体 1.17 -0.02 -1.68 454039

友达 3.76 -0.02 -0.53 107655

中华电信 31.39 +0.11 +0.35 19152

台湾国际航电 57.10 +2.01 +3.65 4274695

香港

中国移动 47.43 +0.53 +1.13 238105

中国联通 15.33 +0.95 +6.61 359699

中国电信 51.22 +1.68 +3.39 32019

中芯国际 4.15 +0.04 +0.97 30715

电讯盈科 5.29 +0.08 +1.54 1875 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 龚芳)
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