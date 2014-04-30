《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月30日

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.80 -0.75 -1.54 4370983
搜狐 55.17 -0.45 -0.81 997366
网易 68.09 -1.37 -1.97 431643
百度 153.85 -1.30 -0.84 4178495
台湾
台湾积体电路 20.10 +0.00 +0.00 4513677
联电 2.18 +0.05 +2.35 426684
日月光 5.91 +0.11 +1.90 105565
硅品精密 7.42 +0.25 +3.49 1528474
和信超媒体 1.17 -0.02 -1.68 454039
友达 3.76 -0.02 -0.53 107655
中华电信 31.39 +0.11 +0.35 19152
台湾国际航电 57.10 +2.01 +3.65 4274695
香港
中国移动 47.43 +0.53 +1.13 238105
中国联通 15.33 +0.95 +6.61 359699
中国电信 51.22 +1.68 +3.39 32019
中芯国际 4.15 +0.04 +0.97 30715
电讯盈科 5.29 +0.08 +1.54 1875 (完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 龚芳)
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