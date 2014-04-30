日韩经济指标预测--5月1日-5月8日****

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 5月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月 +7.5% +5.1% 进口(较上年同期) +4.2% +3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差41.7 2330 日本所有家庭支出(较前月) 3月 +5.2% -1.5% (较上年同期) +1.0% -2.5% 2330 日本求才/求职比 3月 1.06 1.05 失业率 3.6% 3.6% 5月1-2日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,639 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,940 5月5日当周 5月5日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(四) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.3% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,793(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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