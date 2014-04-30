修正-《综述》美联储进一步缩减购债，对经济前景信心满满

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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分析师原本预期此次会议基本不会有什么意外，美联储正在逐步结束购债计划并讨论何时首次升息，在此期间可能还是维持一切照旧的模式。投资者目前预期首次升息大概在明年年中。
通胀迹象难寻，而失业率仍高居6.7%，叶伦曾表示经济中仍有大量"闲置"。美联储在声明中指出，失业率“居高不下”，情况继续改善仍需要持续低利率等形式的“适宜宽松政策。”
GDP报告虽未令美联储偏离既定进程，但可能影响将来的讨论。0.1%的环比年率增幅远远低于预期。
“这当然会给叶伦一方更多理由来维持更加中性至宽松的立场，”花旗驻纽约外汇分析师Richard Cochinos在美联储公布决定前说道。
市场还将关注下一轮就业和通胀数据，以判断美联储认为冬季成长低迷只是暂时现象的观点是否正确。(完)
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