修正-《综述》美联储进一步缩减购债，对经济前景信心满满

分析师原本预期此次会议基本不会有什么意外，美联储正在逐步结束购债计划并讨论何时首次升息，在此期间可能还是维持一切照旧的模式。投资者目前预期首次升息大概在明年年中。

通胀迹象难寻，而失业率仍高居6.7%，叶伦曾表示经济中仍有大量"闲置"。美联储在声明中指出，失业率“居高不下”，情况继续改善仍需要持续低利率等形式的“适宜宽松政策。”

GDP报告虽未令美联储偏离既定进程，但可能影响将来的讨论。0.1%的环比年率增幅远远低于预期。

“这当然会给叶伦一方更多理由来维持更加中性至宽松的立场，”花旗驻纽约外汇分析师Richard Cochinos在美联储公布决定前说道。