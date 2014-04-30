表格：韩国4月CPI较上年同期上扬1.5%，为去年8月以来最大年增幅

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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路透首尔5月1日 - 韩国统计机构周四公布的数据显示：
* 4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%(路透调查预估为上升0.2%)
* 4月CPI较上年同期上升1.5%(路透调查预估为上升1.5%)
* 4月核心CPI较上年同期上升2.3%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.1 1.5
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 -0.2 -3.5
工业产品 31.77 -0.3 2.0
服务业 55.64 0.3 1.6
其它类别
核心CPI 89.16 0.2 2.3
生鲜食品 4.17 -1.2 -12.0
(完)
(编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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