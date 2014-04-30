《SAFT专栏》美联储继续缩减计划，对低迷的经济数据置之不理

**金融稳定**

不错，经济中某些领域相当强劲，特别是消费者信心和支出，但就业市场依然非常疲弱，通胀也继续疲软。这一切都和0.1%的经济成长率相符，然而从表面上来看，却并不适合缩减刺激规模。

那么，为什么美联储这么急于收回量化宽松政策呢？首先，很重要的一点是承认此事没有唯一答案：联邦公开市场委员会(FOMC)内部有各种各样的观点，而彼此间的分界线并不像“鹰派”或是“鸽派”那么简单。

联储想要结束购债，或许至少有一部分是风险收益分析的结果。量化宽松举措当然具有刺激效果，但效果却有分布不均之嫌，收效主要集中在距离金融中介最近的区域。

同时，也存在购债催生信用市场泡沫的风险。

将在5月底离开美联储的理事史坦建议，如果金融稳定与央行双重使命发生冲突，那么应该宁可偏重于保障金融稳定。(here)

这并不是说信用市场目前已经陷入泡沫，他也没有这么说，但由于经济成长迟滞、低通胀和削减刺激政策之间明显存在冲突，这不失为审视央行决策的一条有意义的途径。

目前，央行似乎是在选择确保金融稳定，也许是因为，金融稳定与经济成长不同，实际上是有可能达成的。(完)