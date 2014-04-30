美国FED：联储在FOMC开会前讨论货币政策，暗示退出策略或将有所调整

路透华盛顿/旧金山4月30日 - 在美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二召开两天例会前几小时，联邦储备理事会(FED)开会讨论“中期货币政策”；这暗示美联储退出策略可能即将有所调整。

据美联储网站资料，美联储经常召开闭门会议，但自2009年以来所举行的逾100场此类会议以来，仅有六场涉及货币政策的讨论。

上回美联储是在2011年12月开会讨论中期货币政策。而FOMC就在下个月首度正式采用设定通胀目标。

美联储周三宣布继续缩减购债，除了经济评估，政策声明变动甚微。

美联储何时以及如何上调利率对于投资者而言至关重要。美联储自2008年12月开始一直维持指标利率在近零水准。

摩根大通分析师Michael Feroli在给客户的报告中称，当美联储三周后公布本次会议记录时，他们“很可能阐述关于退出策略技术性细节的最新想法”。

美联储的闭门会议大部分是例行的程序性会议，涉及标准贴现率的商讨以及执行事宜。

但周二美联储在其网站上发布了所谓的“阳光会议”通知，指出理事会已经开会讨论了“中期货币政策问题”。美联储按照要求需要披露此类会议，但不需披露任何细节。

此次会议是在联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议前几小时举行的。(完)