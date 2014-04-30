《日本重要政经日程》--5月1日

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0120 - 标售三个月贴现国库券
0130 - 提高流动性债券标售
0400 - 住友商事 公布全年财报
0430 - 伊藤忠商事 公布全年财报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选