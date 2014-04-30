《美国重要政经日程》--5月1日

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金数据
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1230 - 商务部公布3月个人所得
1400 - 商务部公布3月建筑支出
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国地下天然气库存周报
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后- 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。