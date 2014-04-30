《综述》乌克兰东部地区逐渐脱离政府控制，IMF将援助乌170亿美元

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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IMF理事会周三批准对乌克兰提供170亿美元为期两年的援助，以帮助该国经济在经历数月的动荡后实现复苏。
援助计划将启动大约150亿美元的进一步贷款事宜，旨在帮助乌克兰稳定其经济。
由24人组成的IMF理事会做出上述决定，其中包括来自俄罗斯和美国的代表。该决定为向乌克兰政府即刻发放32亿美元资金铺平了道路，使其能够履行近在眼前的债务偿还义务，避免可能的债务违约。在上述第一笔资金中，有20亿美元将专用于支持政府预算。
IMF希望乌克兰在能源和金融领域进行重大改革，包括上调面向国内居民的燃气价格。乌临时政府已经承诺，从本周四起上调燃气价格逾50%。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞/于春红/王兴亚；审校 许娜/戴素萍/郑茵/龚芳)
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