《综述》乌克兰东部地区逐渐脱离政府控制，IMF将援助乌170亿美元

IMF理事会周三批准对乌克兰提供170亿美元为期两年的援助，以帮助该国经济在经历数月的动荡后实现复苏。

由24人组成的IMF理事会做出上述决定，其中包括来自俄罗斯和美国的代表。该决定为向乌克兰政府即刻发放32亿美元资金铺平了道路，使其能够履行近在眼前的债务偿还义务，避免可能的债务违约。在上述第一笔资金中，有20亿美元将专用于支持政府预算。