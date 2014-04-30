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市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月1日-5月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    4月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    5月1日(周四)
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          3月          --       +1.1%
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                         4月       1,620       1,640
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               4月          --      3.4399
    1230  美国实质个人支出                                   3月       +0.6%       +0.3%
              个人所得                                                 +0.4%       +0.3%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
              核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.2%       +0.1%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               4月26日当周        31.9        32.9
              四周均值(万人)                                              --      31.675
              续请失业金人数(万人)                   4月19日当周       270.8         268
    1330  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                 4月        53.4        53.3
    1345  美国Markit制造业PMI                            4月终值          --        55.4
    1400  美国建筑支出                                       3月       +0.5%       +0.1%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    4月        54.3        53.7
              ISM制造业投入物价分项指数                                 59.1        59.0
              ISM制造业就业分项指数                                     52.8        51.1
              ISM制造业新订单分项指数                                     --        55.1
    
    5月2日(周五)
    1230  美国非农就业岗位(万个)                             4月      增加21    增加19.2
              民间就业岗位(万个)                                      增加21    增加19.2
              制造业就业岗位(万个)                                   增加0.8     减少0.1
              失业率                                                    6.6%        6.7%
              平均时薪                                                 +0.2%        持平
              每周平均工时                                              34.5        34.5
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                            4月          --       627.1
    1400  美国工厂订单                                       3月       +1.4%       +1.6%
              耐久财订单                                                  --       +2.6%
              扣除运输的耐久财订单                                        --       +2.0%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +1.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +2.2%
    1430  美国ECRI经济领先指标                       4月25日当周          --       134.6

    5月5日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    5月5日(一)
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月终值           --       54.2
    1400  美国ISM非制造业指数                                4月         54.1       53.1      
              ISM非制造业企业活动指数                                    54.0       53.4
              ISM非制造业雇佣指数                                          --       53.6
              ISM非制造业新订单指数                                        --       53.4
              ISM非制造业价格指数                                          --       58.3
    
    5月6日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             5月3日当周           --      +1.6%
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                           3月      逆差405    逆差423
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                             3月           --    顺差2.9
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           5月3日当周           --      +3.8%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      4月           --       61.8
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                             --       55.2
    
    5月7日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                         5月2日当周           --      333.2
             再融资指数                                                    --    1,267.0
    1230 加拿大建筑许可                                      3月           --     -11.6%
    1330 美国生产率                                   第一季初值        +0.3%      +1.8%
         美国单位劳工成本                                               +1.2%      -0.1%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                              3月      增加150  增加164.9
    
    5月8日(四)
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                           4月          --       15.68
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                             3月          --       +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                5月3日当周          --          --
              四周均值(万人)                                              --          --
              续请失业金人数(万人)                   4月26日当周          --          -- (完)
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 许娜；审校 张荻)
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