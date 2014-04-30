美国与加拿大经济指标预测--5月1日-5月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(周四) -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 3月 -- +1.1% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 4月 1,620 1,640 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 3.4399 1230 美国实质个人支出 3月 +0.6% +0.3% 个人所得 +0.4% +0.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月26日当周 31.9 32.9 四周均值(万人) -- 31.675 续请失业金人数(万人) 4月19日当周 270.8 268 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 4月 53.4 53.3 1345 美国Markit制造业PMI 4月终值 -- 55.4 1400 美国建筑支出 3月 +0.5% +0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 54.3 53.7 ISM制造业投入物价分项指数 59.1 59.0 ISM制造业就业分项指数 52.8 51.1 ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1 5月2日(周五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加21 增加19.2 民间就业岗位(万个) 增加21 增加19.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 减少0.1 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 627.1 1400 美国工厂订单 3月 +1.4% +1.6% 耐久财订单 -- +2.6% 扣除运输的耐久财订单 -- +2.0% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.2% 1430 美国ECRI经济领先指标 4月25日当周 -- 134.6 5月5日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日(一) 1345 美国Markit服务业PMI 4月终值 -- 54.2 1400 美国ISM非制造业指数 4月 54.1 53.1 ISM非制造业企业活动指数 54.0 53.4 ISM非制造业雇佣指数 -- 53.6 ISM非制造业新订单指数 -- 53.4 ISM非制造业价格指数 -- 58.3 5月6日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月3日当周 -- +1.6% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差405 逆差423 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 顺差2.9 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月3日当周 -- +3.8% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 61.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 -- 55.2 5月7日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月2日当周 -- 333.2 再融资指数 -- 1,267.0 1230 加拿大建筑许可 3月 -- -11.6% 1330 美国生产率 第一季初值 +0.3% +1.8% 美国单位劳工成本 +1.2% -0.1% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加150 增加164.9 5月8日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 15.68 1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 -- +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月3日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 4月26日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张荻)