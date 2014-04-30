更新版 1-中国情势：乌鲁木齐火车站爆炸案已造成三人死亡，79人受伤

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
(新增细节)
路透北京4月30日 - 中国新华社周三报导，在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐火车南站发生的爆炸与持刀行凶案，已经造成三人死亡、79人受伤。
中国国家主席习近平称将对发动此次暴力袭击的“恐怖分子”采取果断措施。新疆地区近年来受到暴力事件的困扰，政府称这些是由伊斯兰武装分子和“东突”分离主义分子所为。
新华社援引警方的信息报导，“持刀歹徒”在乌鲁木齐火车南站出站口“砍杀群众”，并点燃爆炸物。
新华社表示，该火车站在当地时间晚上九点(1300GMT)重新开放，并部署了大量警力。有四人伤势严重，但情况稳定。
报导称，习近平针对此次袭击事件表示，“反暴力恐怖斗争一刻也不能放松，必须采取果断措施，坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去。”
习近平还指出，“必须深刻认识新疆分裂和反分裂斗争的长期性、复杂性、尖锐性”。(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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