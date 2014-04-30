更新版 1-中国情势：乌鲁木齐火车站爆炸案已造成三人死亡，79人受伤

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路透北京4月30日 - 中国新华社周三报导，在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐火车南站发生的爆炸与持刀行凶案，已经造成三人死亡、79人受伤。

中国国家主席习近平称将对发动此次暴力袭击的“恐怖分子”采取果断措施。新疆地区近年来受到暴力事件的困扰，政府称这些是由伊斯兰武装分子和“东突”分离主义分子所为。

新华社援引警方的信息报导，“持刀歹徒”在乌鲁木齐火车南站出站口“砍杀群众”，并点燃爆炸物。

新华社表示，该火车站在当地时间晚上九点(1300GMT)重新开放，并部署了大量警力。有四人伤势严重，但情况稳定。

报导称，习近平针对此次袭击事件表示，“反暴力恐怖斗争一刻也不能放松，必须采取果断措施，坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去。”