《全球汇市》美元因GDP数据意外疲弱全线走低，聚焦中国PMI数据

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
市场也等待0100GMT将公布的4月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)。路透调查显示中国4月制造业活动可能小幅回升，如果数据不如预期的话，风险胃纳将受打击；而这样的结果可能对日圆构成支撑。
美元指数 最新报79.511，美国周三公布第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅成长0.1%之后，美元指数下跌0.4%。
虽然美国GDP数据比最悲观的预估值还要差，但并未阻碍美联储缩减购债的脚步，美联储一如预期将月度构债规模再度减少100亿美元。
“联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明变动不大，”野村对客户的研究报告称。
“委员会指出冬季成长脚步‘大幅’放缓，认同GDP数据所代表的意涵。但委员会也表明经济活动‘近期有所回升’。”
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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