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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 07:53 BJT

《全球汇市》美元因GDP数据意外疲弱全线走低，聚焦中国PMI数据

市场也等待0100GMT将公布的4月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)。路透调查显示中国4月制造业活动可能小幅回升，如果数据不如预期的话，风险胃纳将受打击；而这样的结果可能对日圆构成支撑。

美元指数 最新报79.511，美国周三公布第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅成长0.1%之后，美元指数下跌0.4%。

虽然美国GDP数据比最悲观的预估值还要差，但并未阻碍美联储缩减购债的脚步，美联储一如预期将月度构债规模再度减少100亿美元。

“联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明变动不大，”野村对客户的研究报告称。

“委员会指出冬季成长脚步‘大幅’放缓，认同GDP数据所代表的意涵。但委员会也表明经济活动‘近期有所回升’。”
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