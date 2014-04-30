EIA库存周报：美国上周原油库存再创纪录新高，湾区库存持续大增

路透4月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至纪录新高，墨西哥湾区库存再次大增。受数据影响，美国原油期货挫跌近2%。

4月25日止当周，美国原油库存增加170万桶，至仅略低于4亿桶，为1982年EIA开始统计数据以来最高，且超越前一周创下的前次高点。

尽管库存增幅不及分析师预估的240万桶，但数据仍凸显出市场的空头气氛，因产出增加但出口仍受限。

在墨西哥湾地区，石油库存增加570万桶至略高于2.15亿桶，亦为该地区的纪录高位。

EIA表示，库欣原油库存减少61.2万桶。

库存增幅小于预期，最初带动美国原油价格 缩减稍早跌幅，随后又进一步挫跌，1535GMT时下滑1.7%至每桶99.57美元。

部分油品库存增幅高于预期，也强化了市场整体空头气氛。

“汽油和馏分油库存增幅大于预期，且炼厂产能利用率高于90%，炼制油品供应可能已经呈现季节性触底回升，”芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

汽油库存增加160万桶，路透调查的分析师预期为减少60万桶。

馏分油库存增加190万桶，市场预估为增加60万桶。

上周美国原油进口每日减少31.7万桶。(完)

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