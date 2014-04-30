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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 07:53 BJT

中国企业：阿里巴巴洽谈回购支付宝部分股权--WSJ

路透4月30日 - 华尔街日报(WSJ)周三引述消息人士报导称，阿里巴巴IPO-ALIB.N正在与主要股东进行洽谈，欲收回旗下在线支付附属企业支付宝(Alipay)的部分股权。

根据报导援引的消息人士，若能达成协议，预计也不会在阿里巴巴于美国进行首次公开发行(IPO)前生效，而且还将面临中国监管当局审查。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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