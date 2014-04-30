中国企业：阿里巴巴洽谈回购支付宝部分股权--WSJ

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月30日 - 华尔街日报(WSJ)周三引述消息人士报导称，阿里巴巴IPO-ALIB.N正在与主要股东进行洽谈，欲收回旗下在线支付附属企业支付宝(Alipay)的部分股权。
根据报导援引的消息人士，若能达成协议，预计也不会在阿里巴巴于美国进行首次公开发行(IPO)前生效，而且还将面临中国监管当局审查。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选