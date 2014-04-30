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亚洲 | 2014年 5月 1日 星期四 07:58 BJT

标题新闻：澳洲AiG 4月制造业采购经理人指数降至44.8，为7月以来最低，受新订单减少和澳元升值影响

注：AiG为澳洲工业集团的英文简称

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