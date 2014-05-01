《美债周四展望》GDP数据拖累公债收益率走低，30年期公债收益率连跌第四个月

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 美国民间就业报告显示4月就业岗位增长

* 美国首季GDP成长远低于预期

* 美联储再度缩减购债规模，与预期一致

* 美国30年期公债收益率连跌第四个月

路透纽约4月30日 - 美国公债收益率周三急跌，因数据显示全球最大经济体美国首季经济成长幅度远低于预期，抵消了本月民间就业岗位强劲增长带来的提振。

分析师称，月底买盘，加之周三稍早财政部宣布减少两年和三年期公债供应，也扶助支撑公债价格。

4月，美国公债价格连涨第四个月，长期公债领涨，因对乌克兰危机的忧虑带动对长债的买盘。一项衡量美国投资级债券表现的指标--巴克莱美国综合债券指数4月上扬了0.6%，年内迄今累积上扬2.45%。

美国30年期公债收益率4月连续第四个月走低，指标10年期公债收益率连续第二个月回落。

周三，长债收益率跟随美国GDP数据走低，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布进一步缩减购债规模后一度小涨。尽管成长数据疲弱，但美联储声明确认了联储对美国经济复苏的信心。

美联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。

“尽管首季GDP数据十分疲弱，但也不会促使美联储停止缩减购债，”Raymond James的首席经济学家Scott Brown表示。

“我们预计经济成长将在今年剩余时间加速。如果情况按他们预期的路径发展，美联储可能从明年年中开始升息。”

在下午的交易中，指标10年期公债 价格上扬11/32美元，收益率从周二尾盘的2.69%降至2.65%。

今日公布的数据显示，美国首季GDP按年增长0.1%，为2012年第四季以来最慢增速，市场预期为增长1.2%。数据公布后，10年期公债收益率走低。

GDP数据公布前出炉的另一项报告显示，4月美国民间就业人口增加22万，为去年11月以来最高增幅。数据推动公债收益率触及日高。

强劲的民间就业数据预示着，周五将公布的非农就业报告将有不俗的表现。一项路透调查显示，分析师预计，4月美国就业岗位增加21万个。

30年期公债价格 上扬15/32，收益率从周二尾盘的3.48%回落至3.46%，盘中触及日低3.45%。

为削减联邦预算赤字，美国财政部将在未来数周和数月减少附息公债供应的消息进一步支撑公债价格。未来三个月间，财政部将每月缩减两年和三年期公债的标售规模10亿美元。

两年期公债收益率 从周二的0.45%回落至0.41%。(完)

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