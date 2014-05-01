金砖国家：4月30日股汇市收盘纵览

路透5月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.47%，报995.28点。
中国股市：沪综指连两日小幅收升，成交清淡后市仍不乐观
中国汇市：人民币微幅收贬，盘中创逾18个月新低后贬幅缩窄
香港股市：恒指收低，腾讯下跌5.2%拖累大盘
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拉美股市：巴西股市周三多数个股下滑，政府此前决定上调对啤酒和苏打饮料的税收，因而拖累饮料商Ambev大跌逾5%。MSCI明晟拉美指数 下跌0.41%至3,253.91点。Bovespa指数 跌0.41%至51,626.69点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元在美联储宣布政策声明后收复失地
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南非股市：微跌，电子商务巨头Naspers股价跟随中国腾讯下跌。指标Top-40绩优股指数 收跌0.16%报43,804.68点，综合指数 下滑0.13%至48,870.10点。
南非汇市：兰特兑美元大致持稳，尽管3月贸易逆差增幅大于预期
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印度股市：微跌，连续第四日下滑，一度跌至两周半低点，获利了结盘推动Larsen & Toubro等蓝筹股大跌。BSE指数 收低0.22%，报22,417.80点。NSE指数 下跌0.28%，报6,696.40点。
印度汇市：卢比连续第二日上涨，因出口商等企业大笔沽出美元，不过涨幅受限，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布政策决议前夕人气谨慎。卢比兑美元 收在60.31/32，周二为60.42/43。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 升0.07%收报629.65点。指标RTS指数 涨0.2%，报1,155.700点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.08%，至35.6300卢布；卢布兑欧元 下滑0.38%，至49.4350卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 龚芳)