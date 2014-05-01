金砖国家：4月30日股汇市收盘纵览

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7813港元) 美股道琼工业指数周四收高6.24点，或0.03%，报20,981.33点 。纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和I ntuit在业绩推动下上涨。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 114.500 -1.05 14119 8.910