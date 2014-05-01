《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月1日(四)

华盛顿--美国财政部召开全球女性金融论坛，主题为经济复苏中的投资和创新机遇。讲话嘉宾包括：美国财政部长杰克卢、葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、美国副财长Sarah Bloom Raskin、财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)和商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)。

渥太华--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席参议院委员会会议(1430)。

加拿大安大略省--安大略省财长Charles Sousa发布2014-15年预算。

伦敦--英国央行副总裁Jon Cunliffe在一活动晚宴上讲话(1730)。

5月2日(五)

暂无重要经济事件。

5月5日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

米兰--前欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)发布关于欧洲和欧盟怀疑论的新书。

德国汉诺威--德国央行理事会成员Joachim Nagel就货币政策和市场讲话(1500)。

卢森堡--卢森堡央行前总裁莫尔许在“欧元区的制度改革：进展与挑战”大会上讲话(1600)。

5月6日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会。副秘书长玉木林太郎将发布在OECD年度论坛第二天发布该展望(0900)。

伦敦--Fathom货币政策论坛(0800)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。

悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率决策会议。

5月7日(三)

芝加哥--第50届银行业结构和竞争年会(至5月9日)。演讲嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美联储理事塔鲁洛。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至5月8日)。

东京--日本央行发布4月货币政策会议记录(2350)。

5月8日(四)

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1200)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在“美国青年一代的资产负债表：美国梦面临危机？”研究座谈会上致欢迎词(1800)。

布鲁塞尔--欧洲央行管委会会议，此后发布利率决议、召开新闻发布会。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行举行利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程