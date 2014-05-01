《新兴市场重要经济事件预告》--5月1日-5月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
5月2日(五)
阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。
世宗市--韩国企划财政部长官玄旿锡主持召开对外会议，讨论经济议题(0100)。
5月5日(一)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2014年论坛(至5月6日)。
5月6日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚在年度OECD论坛的第二天发表展望报告(0900)。
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录(1230)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至5月7日)。
5月7日(三)
曼谷--泰国央行公布4月利率会议记录(0200)。
布拉格--捷克央行举行货币政策委员会(MPC)会议(1100)。
5月8日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞)