企业并购：Exelon将以68.3亿美元收购Pepco，一跃成美国最大供电公司

该公司为本次收购辩护，称公司仍有可能从电价回升中大为受益。

“本次收购可以使我们在监管与非监管市场的现金流达成平衡，从而更加确信综合性公用事业的价值，”Exelon执行长Chris Crane在电话会议中表示。他将领导合并后的公司。

Exelon表示，交易完成后，监管市场业务获利占比料将从目前的约60%最多增长至65%。

Pepco股价最高上涨18%，尾盘收高17.4%至26.76美元，略低于Exelon每股27.25美元的报价，尽管人们仍担心该交易受到严格审查。

不过，两位专家表示，监管者不太可能给该交易制造很大麻烦。相关监管机构很可能包括美国司法部、美国联邦能源监管委员会，以及新泽西、特拉华、马里兰州和哥伦比亚特区的公用事业委员会。

Jones Day律师事务所的反垄断专家Bruce McDonald表示，由于两家公司并没有在同一地区的客户，因此不存在反垄断问题。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 郑茵)