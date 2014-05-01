芝加哥期市：美国小麦期货连涨第八日，接近五周高位

7月玉米合约 下滑0.1%至每蒲式耳5.18-1/2美元，前日下跌0.58%。

在堪萨斯州的年度三日巡视中，作物巡视员预估该州南部硬红冬麦平均产量为每英亩30.8蒲式耳，低于上年的37.1蒲式耳。

该州北部产量预估则创逾十年最差，因此前数月的干旱、寒冬以及4月中旬的霜冻。

玉米价格承压，因预计未来天气利好种植。Commodity Weather Group在客户报告中称，本周起，美国玉米种植区的南部和中部将迎来温暖干燥天气。

此外，能源资料协会(EIA)报告称乙醇库存创去年7月以来最高，也打压玉米价格。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 722.75 1.25 +0.17% +0.87% 696.42 68

CBOT玉米 518.50 -0.50 -0.10% -0.58% 504.17 66

CBOT大豆 1510.75 -2.00 -0.13% -0.43% 1465.08 69

CBOT稻米 $15.57 $0.01 +0.06% +0.16% $15.53 66

美国原油 $99.72 -$0.02 -0.02% -1.54% $101.50 30

汇率

欧元/美元 $1.387 $0.000 -0.01% +0.39%

美元/澳元 0.929 0.000 +0.03% +0.19% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰/张荻)