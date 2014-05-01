企业并购：通用电气表示与法国政府就阿尔斯通收购进行“有成效的”洽谈

路透纽约4月30日 - 美国通用电气(General Electric) 执行长伊梅尔特周三表示，该公司就收购阿尔斯通 能源部门一事，同法国政府进行了“富有成效的”洽谈。公司表示，尽管面临德国西门子 的竞争，但相信其收购交易将会获得通过。

“我们认为这是一宗很好的交易，将会取得成功，”伊梅尔特在电话会议上对记者表示。交易还处在开始阶段，我们将继续推动。”

伊梅尔特本周稍早在巴黎与法国总统奥朗德进行会谈。后者表示，法国政府最关注的是，任何交易都必须保护就业。

“本周我们”与法国政府“进行了良好的、富有成效的双向对话，”伊梅尔特表示。

“我们认为，在法国，与阿尔斯通资产相关的就业机会将取得净增长，”其中特别是制造业和工程业就业机会的增长。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)谨慎回应阿尔斯通与通用展开正式谈判的声明。

“并不存在排他性谈判：就我个人而言，这是关键所在，”他在法国France Inter电台表示。“他们听到了我们的观点--这是最主要的。”

伊梅尔特和其他通用高管在会见记者后，向分析师说明了此项收购提议的情况，除现金外通用对这宗交易的估值为135亿美元。