国际油市：OPEC原油产出在4月回升，但部分短缺情况持续

路透伦敦4月30日 - 路透调查周三显示，石油输出国组织(OPEC)4月产出较3月的三个月低点回升，但非洲减产和伊拉克设施遭破坏，使得供应低于该组织目标。

根据船运数据和石油企业、OPEC和顾问公司所做的调查显示，OPEC在4月的供应量为平均每日2,968万桶，高于3月修正后的每日2,952万桶。

伊拉克和利比亚动荡情势和无预警减产，协助推高了布兰特原油 至每桶逾108美元，尽管有美国页岩油荣景且其他非OPEC国家供应增加。

“利比亚供应短缺，给布兰特原油价格提供支撑，”德国商业银行的分析师Carsten Fritsch称，“在当前各种因素下，我认为利比亚不会很快恢复供应。”

4月产出最大增幅来自沙特阿拉伯，该国增加供应，因国内电厂对原油的需求增加。产业消息人士称，海外需求正处于淡季，限制了增幅。

伊拉克提高了供应，因其南方港口出口增加，根据装运数据和伊拉克石油官员，该地区出货平均每日达到或接近250万桶，该水准是2月触及的35年高点。

但产业消息指出，伊拉克北部基尔库克(Kirkuk)并无原油出货，因炸弹和攻击事件，造成整体出口低于2月水准。

石油交易商预期基尔库克5月仍不会恢复供应，伊拉克石油供应还会再受限一个月。

根据油轮数据，伊朗4月石油出口连续第二个月下滑，接近11月就伊朗核议题达成的暂时协议水准，部分因为季节性需求降低所致。