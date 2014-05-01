国际油市：美国原油期货持于近一个月低点的100美元下方，因库存较高

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，4月25日止当周，美国原油库存增加170万桶，至仅略低于4亿桶，为1982年EIA开始统计数据以来最高，且超越前一周创下的前次高点。

贸易及船运消息人士称，利比亚Zueitina油港重新开放后将在5月1-3日首次装运油轮。抗议活动导致该港口此前关闭近10个月。

油田运营商证实，英国Buzzard油田产量下降，因进行检修。

周三的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量自3月创下的三个月低位反弹，不过非洲生产中断和伊拉克石油设施遭到破坏，使得供应远低于目标。

石油巨头对在俄罗斯开展新项目的热情降温，因美国和欧盟对俄制裁使得投资风险增大，且莫斯科威胁重估西方在该国能源产业的地位。(完)

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