更新版 1-中国数据：4月官方制造业PMI连续两月微升，经济趋稳但尚需巩固

* 中国官方4月制造业PMI略升至50.4，稍逊预期

* 官方制造业PMI连两月回升，新订单增长是主因

* 但出口形势仍较严峻

* 中国经济现企稳迹象，但仍需巩固 (新增评论和更多数据细节)

路透北京5月1日 - 中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，不过数据略逊于预期，其中新出口订单降至荣枯线以下，也意味着经济增长仍需要进一步巩固。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，4月制造业采购经理人指数(PMI) 自前月的50.3小幅升至50.4，不过数据稍低于路透调查预估中值50.5。

“本月PMI指数回升，主要受需求端带动，新订单指数回升明显，反映出经济运行稳中有升，增长态势趋于巩固。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

从分项数据看，新订单指数较上月升0.6个百分点至51.2，为去年9月以来最为明显的一次上升。陈中涛指出，钢铁以及水泥为代表的非金属矿物制品业新订单回升明显加快，说明铁路投资、棚户区改造加快所带来的基础建设投资需求开始释放。

而且，购进价格指数经历连续三月下降之后出现反弹，上升3.9个百分点至48.3；产成品库存指数则扭转连续三月上升，下降1个百分点。他认为，这说明稳增长的政策措施效应正在显现，市场需求转好，经济增长动力趋于巩固。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河也指出，新订单指数在构成PMI五个分类指数（生产、新订单、原材料库存、从业人员指数和供应商配送时间指数）中升幅最大，显示市场需求有所回暖；而国内市场需求逐步成为拉动制造业经济增长的主要动力。

据其分析，自2012年6月以来，新出口订单指数均低于新订单指数，期间两者差值的均值为1.9个百分点，本月二者差值则扩大到2.1个百分点。近期主要发达经济体经济虽然逐步趋好，但部分新兴经济体增速放缓，影响了全球经济的复苏进程，也对中国出口带来一定影响，制造业出口出现了一些波动。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

_______2014年________ ____________________2013年_____________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

PMI(%) 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6

CFLP提供的新闻稿显示，从12个分项指数来看，同上月相比，新订单、采购量、购进价格和原材料库存等指数回升。其中，购进价格指数回升最大，升幅为3.9个百分点；生产、新出口订单、进口、产成品库存和生产经营活动预期等指数有所回落，从业人员指数与上月持平。

新出口订单指数在4月重又跌破50这一临界点至49.1。“制造业出口形势有待进一步观察，后期要抓紧落实已出台的各项政策措施后期要抓紧落实已出台的各项政策措施。”赵庆河表示。

上日召开的国务院常务会议已表示，目前中国外贸形势严峻复杂，将部署有关工作支持外贸稳定增长和优化结构。

为稳住下行的经济增速，中国在4月已推出三波微刺激措施，包括加快棚户区改造和中西部铁路建设、定向降准支持农业发展、在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

稍早公布的汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

2014年4月份制造业PMI指标（%）

指标 2014年4月 2014年3月 比上月

PMI 50.4 50.3 上升

生产指数 52.5 52.7 下降

新订单指数 51.2 50.6 上升

新出口订单指数 49.1 50.1 下降

积压订单指数 44.9 44.8 上升

产成品库存指数 47.3 48.3 下降

采购量指数 50.6 50.3 上升

进口指数 48.6 49.1 下降

购进价格指数 48.3 44.4 上升

原材料库存指数 48.1 47.8 上升

从业人员指数 48.3 48.3 持平

供应商配送时间指数 50.1 49.8 上升