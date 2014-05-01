更新版 1-韩国经济：4月出口强劲表明全球需求蓄势待发

产业通商资源部今天稍晚将公布详细报告，包括按照国别划分的进出口数据。央行总裁等决策官员近期已经表示，发达国家正带动出口复苏。

中国是韩国最大出口市场，约占出口总量的四分之一，美国和欧盟紧随其后。虽然最近数月对中国出口呈现疲态，但美国经济复苏令分析师对韩国未来几个月的贸易前景给出更美好预估。

韩国统计机构周四稍早公布数据显示，4月消费者物价指数(CPI)同比升幅创下八个月高位，受到经济全面复苏的推动。

统计局表示，4月CPI较上年同期上升1.5%，为去年8月以来最快升速，并符合路透调查预估。

4月CPI升幅低于韩国央行2.5-3.5%的目标区间，但升幅加快支持了市场观点，即央行下一步将是加息，时间可能在今年下半年。

韩国央行上次调整政策利率 是在去年5月，当时降息25个基点至2.5%。许多分析师目前预计，央行最早从今年稍晚开始加息。(完)